Правительство намерено внести правки в бюджет здравоохранения на 2025 год

Правительство намерено внести поправки в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», соответствующий документ оказался в распоряжении «Медицинского вестника». Согласно ему, Минздрав получит дополнительно 19,4 млрд руб. на ряд статей расходов.

Эти средства будут направлены в том числе на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами (почти 3,9 млрд руб.), на субвенции для обеспечения детей-инвалидов лекарствами, медизделиями и специализированным лечебным питанием (2,16 млрд). Грант в форме субсидии фонду «Круг добра» собираются увеличить на 16,2 млрд руб.

На федеральный проект «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» направят дополнительно 3,9 млн руб. А финансирование федпроекта «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» увеличат лишь на 18 тыс. руб.

В документе также представлено распределение субвенций бюджетам субъектов РФ на лекобеспечение, а также закупку медизделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на текущий год и плановый период 2026 и 2027 годов. Среди регионов с наибольшим финансированием на 2025 год оказались: Москва (7,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (2,7 млрд руб.) и Краснодарский край (2,3 млрд руб.).

Скорректировали и основные характеристики федерального бюджета на текущий год. Так, общий объем доходов прогнозируется в сумме 38,5 трлн руб. вместо изначально заложенных 40,3 трлн руб. Предельный уровень инфляции вместо ожидаемых 4,5% не превысит в 2025 году 7,6%.

Согласно отчету Минфина об исполнении бюджета, выделенного на новые нацпроекты, в целом на 1 апреля этот показатель достиг 22,9% от плановых бюджетных назначений. У нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» уровень исполнения существенно ниже — 3,8%; у погруженных в него федеральных проектов «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» — 5,4%, у «Развития производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» — 0%. О возможных причинах низкого уровня исполнения проектов — в материале «ФВ» от 13.05.2025 «Задержка в «Развитии».