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Правительство направит 3,3...

Правительство направит 3,3 млрд рублей на лекарства пациентам с гепатитом и ВИЧ

01.03.2024
12:25
Правительство выделит дополнительное финансирование на лекобеспечение для пациентов с гепатитами В и С и ВИЧ, а также на доставку препаратов в регионы по программе 14 ВЗН.
Фото: 123rf.com

Правительство дополнительно выделит из федерального бюджета по 1,1 млрд руб. на три года на закупку лекарственных препаратов для больных гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Речь идет о закупке препаратов с МНН велпатасвир+софосбувир, глекапревир+пибрентасвир, гразопревир+элбасвир, даклатасвир и софосбувир. Централизованно закупать препараты будет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Кроме того, регионам выделяется 360 млн руб. на транспортировку лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями по программе 14 ВЗН. Это обеспечит оперативную доставку необходимых лекарств, говорится в сообщении пресс-службы правительства. 

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