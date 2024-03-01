Правительство направит 3,3 млрд рублей на лекарства пациентам с гепатитом и ВИЧ

Правительство дополнительно выделит из федерального бюджета по 1,1 млрд руб. на три года на закупку лекарственных препаратов для больных гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о закупке препаратов с МНН велпатасвир+софосбувир, глекапревир+пибрентасвир, гразопревир+элбасвир, даклатасвир и софосбувир. Централизованно закупать препараты будет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Кроме того, регионам выделяется 360 млн руб. на транспортировку лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями по программе 14 ВЗН. Это обеспечит оперативную доставку необходимых лекарств, говорится в сообщении пресс-службы правительства.