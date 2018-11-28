Правительство обещает обеспечить лечение онкобольных в полном объеме

12:13
6 декабря 2018

Елена Сидорова

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Фото: council.gov.ru

Правительство планирует обеспечить в полном объеме лечение всех выявленных онкологических больных. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В составе субвенции Федерального фонда ОМС предусмотрено на 2019–2021 годы 330 млрд рублей на дополнительное финансирование медицинской помощи по профилю «онкология», что позволит обеспечить лечением в полном объеме, в том числе химиотерапевтическим, всех выявленных больных», – заявила г-жа Голикова, выступая 5 декабря в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

По ее словам, правительством вносятся изменения в законодательство в сфере здравоохранения в части широкого внедрения клинических рекомендаций, разрабатываемых профессиональным сообществом и содержащих современные методы лечения. Планируется до конца года внести в законодательство соответствующие изменения.

«Внедрение клинических рекомендаций будет отслеживаться специально созданными Минздравом национальными медицинскими исследовательскими центрами, которые призваны оказывать всю необходимую методическую и консультативную помощь региональным медицинским организациям. Планируется, что за период реализации проекта их будет 27», – отметила вице-премьер.

Персоны
Голикова Татьяна

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