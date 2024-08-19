Правительство обновило план стратегии по антимикробной резистентности

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России. Как сообщили в пресс-службе правительства, в план вошли вопросы улучшения нормативного регулирования в сфере применения противомикробных препаратов и повышения уровня подготовки специалистов, работающих в области здравоохранения и ветеринарии.

Документ заменит план, утвержденный распоряжением правительства № 604-р от 30.03.2019 «О реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года», который действует до конца текущего года.

Новая стратегия рассчитана на 2025—2030 годы. План включает в себя 20 мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории страны.

Стратегия определяет госполитику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам. В документе указано, что антимикробная резистентность является причиной более 700 тыс. смертельных случаев в мире ежегодно, а к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 млн человек.

Будут разработаны и актуализированы клинические рекомендации, а также стандарты оказания медицинской помощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учетом применения оптимальных схем противомикробной терапии. Еще в план включили мероприятия по повышению уровня подготовки медицинских специалистов и работников в области ветеринарии: будут внедряться дополнительные профессиональные программы, включающие вопросы антимикробной резистентности и ее сдерживания.

Усовершенствуют меры по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, будет обеспечен системный мониторинг распространения антимикробной резистентности и изучение механизмов ее возникновения. Гражданам в рамках информационной кампании расскажут о необходимости применения противомикробных препаратов только по назначению врача и рисках возникновения антимикробной резистентности.