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Правительство обновило порядок...

Правительство обновило порядок заключения СЗПК

14.09.2022
12:22
Ринат Васбеев

Премьер-министр подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Поправки разработали с учетом правоприменительной практики ранее заключенных 36 соглашений на сумму инвестиций в 1,28 трлн руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщает пресс-служба правительства. Механизм позволяет возмещать затраты на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности. 

Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК. Бизнес получил возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, избавив от камеральных проверок. Это упростит возмещение затрат на строительство инфраструктуры.

Субъектам предоставили право подготовки заключений на инвестиционные проекты, оценив их воздействие на региональную экономику.

Также поправки уточнили состав и условия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Срок стабилизации возможно продлить, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства по не зависящим от него причинам.

Поправки разработали с учетом правоприменительной практики ранее заключенных 36 соглашений на сумму инвестиций в 1,28 трлн руб.

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