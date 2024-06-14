Правительство ограничило сроки действия обязательных требований из «белого списка»

Правительство утвердило поправки в «белый список» нормативных актов, содержащих обязательные требования для государственного контроля. Постановление № 792 от 12.06.2024 вносит изменения в постановление № 2467 от 31.12.2020.

В документе акты с обязательными требованиями разделены на две категории. В первую попали акты, для которых установили переходный период для актуализации и пересмотра — 1 сентября 2025 года. В него попало более 20 актов правительства и министерств, регулирующих оборот лекарственных средств, ветеринарных препаратов и медицинских изделий.

Например, к следующей осени должны быть пересмотрены :

Постановление Правительства РФ № 865 от 29.10.2010 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»,

Постановление Правительства РФ № 1510 от 26.11.2019 «О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения»,

Постановление Правительства РФ № 1314 от 03.12.2015 «Об определении соответствия производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики»,

Приказ Минздрава № 647н от 31.08.2016 «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»,

Приказ Минздрава № 4н от 06.06.2012 «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»,

Приказ Минздрава № 11н от 19.01.2017 «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» и др.

Во вторую категорию вошли утратившие силу акты, например приказ Минздрава № 403н от 11.07.2017 (правила отпуска), который был отменен 1 марта 2022 года в связи со вступлением в силу приказа № 1093н от 24.11.2021.

Проект поправок в постановление № 2467 по актуализации нормативно-правовых актов из «белого списка» Минэкономразвития подготовило в марте. «ФВ» в материале «Обеленные требования» сделал полный разбор планируемых изменений. В итоговой версии в категорию утративших силу попали только Постановление Правительства № 890 от 30.07.1994 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и Приказ Минздравсоцразвития № 494 от 09.08.2005 «О порядке применения лекарственных средств у больных по жизненным показаниям». Статус остальных актов не изменился.