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Правительство отменило повышенные...

Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на лечебное питание

11.06.2025
12:20
Дина Коблова
Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на лечебное и специализированное питание из недружественных стран. Документ вступит в силу с 16 июня.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло изменения в постановление № 2240 от 07.12.2022, которым утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из недружественных стран. Постановление № 868 от 09.06.2025 размещено на портале правовой информации.

Документом отменяются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, нарушающих экономические интересы России. Эта продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также пациентам с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией. Речь идет о таких продуктах, как сухое печенье, напитки из сои, макаронные изделия и другие — всего в документе перечислено восемь позиций.

«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», — отмечается на сайте правительства.

Документ вступит в силу с 16 июня.

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