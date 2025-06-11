Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на лечебное питание

Правительство внесло изменения в постановление № 2240 от 07.12.2022, которым утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из недружественных стран. Постановление № 868 от 09.06.2025 размещено на портале правовой информации.

Документом отменяются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, нарушающих экономические интересы России. Эта продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также пациентам с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией. Речь идет о таких продуктах, как сухое печенье, напитки из сои, макаронные изделия и другие — всего в документе перечислено восемь позиций.

«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», — отмечается на сайте правительства.

Документ вступит в силу с 16 июня.