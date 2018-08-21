Правительство планирует повысить доступность и качество паллиативной медицинской помощи

Документом, в частности, расширяется понятие «паллиативная медицинская помощь» и уточняется порядок ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядок социального обслуживания неизлечимо больных людей и порядок межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг.

В частности, предлагается конкретизировать права пациента на облегчение боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

Законопроектом предлагается определить понятие «паллиативная медицинская помощь» как комплекс действий, включающий медицинское вмешательство, действия психологического характера и по уходу, направленные на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей и на избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений заболевания и поддержание функций организма.

Законопроектом также предусматривается возможность оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях.

Предусматривается, что порядок оказания паллиативной медицинской помощи и механизмы взаимодействия медицинских и общественных организаций, которые работают в сфере охраны здоровья, будут определяться Минздравом России совместно с Минтрудом России.

Законопроектом также предусматривается возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медицинской помощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«Законопроект повышает доступность и качество паллиативной медицинской помощи для пациентов, которые нуждаются в ней. В частности, речь идет о том, чтобы предоставлять услуги и бесплатные лекарства не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в дневных стационарах тем пациентам, которые не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении.

Также необходимо организовать четкое взаимодействие между медицинскими работниками, сотрудниками органов социального обслуживания и волонтерами. Этого требует и резолюция Всемирной организации здравоохранения, в соответствие с которой мы приводим понятие «паллиативная медицинская помощь». Она включает в себя медицинское лечение и одновременное предоставление социальных услуг и психологической поддержки», – отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя законопроект на заседании Правительства РФ 15 ноября.