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Правительство поручило провести...

Правительство поручило провести проверку из-за некачественной подготовки стратегии «Фарма 2030»

Эксклюзив
11.04.2023
15:24
Маргарита Грошева
Руслан Мавлиханов

Минпромторг доработает проект об утверждении стратегии «Фарма 2030». Правительство вернуло документ в министерство еще до его обсуждения членами рабочей группы по «регуляторной гильотине».

Фото: unsplash.com

Министерство промышленности и торговли занимается доработкой проекта распоряжения правительства об утверждении стратегии «Фарма 2030». Об этом «ФВ» сообщил источник на рынке, знакомый с работой министерства.

Другие собеседники, знакомые с последней версией стратегии, подтвердили «ФВ», что правительство официальным письмом вернуло проект распоряжения об утверждении стратегии Минпромторгу для доработки с учетом замечаний в аппарате правительства.

Кроме того, правительство поручило провести служебную проверку в связи с «некачественной подготовкой» документа и представить ее результаты. Срок исполнения — 11 апреля. «ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить, успевает ли министерство в срок выполнить поручения правительства.

Письмо правительства было отправлено примерно в те же даты, когда проект об утверждении стратегии получили участники рабочей группы по «регуляторной гильотине», рассказали собеседники «ФВ». Позже Минпромторг письмом в аналитический центр правительства отозвал документ с рассмотрения рабочей группой, указав, что подобные нормативные акты не требуют согласования.

Источники «ФВ» предполагают, что на доработку правительство направило как раз ту версию стратегии, с которой ознакомились члены рабочей группы по «регуляторной гильотине».

О том, как участники рынка оценили эту версию документа, читайте в «ФВ» № 9 (1108) в материале «Ваше мнение очень важно для нас».

Читать материал полностью

11.04.2023
Ваше мнение очень важно для нас
Участники рынка считают новую стратегию «Фарма-2030» недостаточно ориентированной на инновации
№9 (1108)

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