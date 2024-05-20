Правительство поздравило работников и ветеранов фармацевтической отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником

Сегодня мы чествуем ученых, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек. Всех, кто создает, производит и реализует важные препараты.

Ваш труд имеет большое значение для страны, для миллионов россиян. Благодаря вам развивается фарминдустрия, сохраняется здоровье наших граждан. Поддаются лечению орфанные, онкологические, аутоиммунные и социально значимые заболевания, повышается качество жизни людей.

Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает лекарственную безопасность страны. Меры поддержки правительства позволяют в регионах открывать современные лаборатории, вводить в строй высокотехнологичные фармацевтические заводы.

Появление новых болезней требует от вас постоянного совершенствования, компетентности и ответственности. Хочу отметить вашу четкую и бесперебойную работу, поблагодарить за профессионализм. Пожелать новых успехов, научных открытий. И, конечно, здоровья.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что сегодня сложно представить современную практическую медицину без успешного применения лекарственных средств.

«Фармацевтические работники, занятые в аптечной сети и медицинских организациях, ежедневно помогают пациентам получить необходимые лекарства», — подчеркнул Мурашко.

Минздравом России приняты решения для повышения доступности лекарств в малых населенных пунктах:

более 35 тыс. ФАП уже получили лицензии на отпуск лекпрепаратов;

в России работает более 550 фармацевтических производств;

в 2023 году в гражданский оборот выпущено 6 млрд упак. лекарственных препаратов, из них 70% — отечественного производства.

Также министр отметил, что рынок лекарственных препаратов в стране стал прозрачнее, защищен от контрафакта и фальсификата благодаря системе маркировки.

«Уверен, что мы совместными усилиями продолжим обеспечивать лекарственную безопасность страны. Желаю профессиональных успехов на благо граждан, выполнения намеченных планов, благополучия и, конечно, крепкого здоровья», — сказал министр.

Поздравление руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой

Уважаемые коллеги!

От имени Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и от себя лично поздравляю вас с Днем фармацевтического работника!

Уже четвертый год подряд 19 мая мы говорим слова благодарности представителям этой стремительно развивающейся отрасли: фармацевтам, провизорам, производителям фармпродукции, сотрудникам аптечных сетей и складов, центров клинических и доклинических исследований, лабораторий по контролю качества лекарств.

Дата праздника выбрана не случайно: именно в этот день в далеком 1581 году по указу русского царя Иоанна IV Грозного на Руси открыли первую аптеку, где не только продавали, но и изготавливали лекарства.

С тех древних времен работа фармацевта остается важнейшей составляющей лечебного процесса: именно от вас во многом зависит получение пациентом качественных и эффективных лекарственных препаратов. Ваша работа напрямую связана с сохранением человеческого здоровья. Плечом к плечу с медицинскими работниками вы выполняете важнейшую задачу — стоите на страже здоровья жителей нашей страны. Выздоровление каждого из пациентов — это и ваша заслуга.

Уважаемые коллеги! Благодарим вас за профессионализм, самоотверженный труд, неравнодушие и преданность профессии!

В этот праздничный день желаем здоровья Вам и Вашим близким, радостного настроения, успехов во всех начинаниях и профессионального развития!