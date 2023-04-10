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Правительство предложило субсидии...

Правительство предложило субсидии на разработку аналогов импортных лекарств

10.04.2023
12:48
Ринат Васбеев

Правительство предложило субсидировать НИОКР для разработки отечественных препаратов, аналоги которых находятся под действием зарубежных патентов. Получатели субсидии будут определены Минпромторгом.

Фото: unsplash

Правительство представило новый механизм поддержки фармкомпаний в области импортозамещения. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для разработки отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

Разработчик сможет полностью покрыть свои затраты на проведение НИОКР. Размер господдержки составит от 50 млн до 100 млн руб. Средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в создании замещаемых лекарств. Получатели субсидии будут определены в ходе конкурсного отбора, который проведет Минпромторг.

«Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которое мы сегодня наблюдаем», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

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