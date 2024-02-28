Правительство предложило увеличить на 25% порог ущерба по налоговым преступлениям

Правительство предложило повысить на 25% порог ущерба по преступлениям, которые связаны с уклонением от обязательных платежей в бюджет в крупном и особо крупном размерах (статьи 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ). Как пишут «Ведомости», инициативу одобрили на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По информации издания, правительство собирается повысить следующие планки:

— по ст.199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и ст.199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента) порог крупного размера — с 15 млн до 18,75 млн руб., особо крупного — с 45 млн до 56,25 млн руб.;

— по ст.199.3 УК (уклонение страхователя-физлица от уплаты взносов) порог крупного размера — с 1,8 млн до 2,25 млн руб., особо крупного — с 9 млн до 11,250 млн руб.;

— по ст.199.4 УК (уклонение страхователя-организации) порог крупного размера — с 6 млн до 7,5 млн руб., особо крупного — с 30 млн до 37,5 млн руб.

Это вторая версия поправок правительства ко второму чтению. В октябре 2023 года стало известно о предложении повысить пороги по ст.159 (мошенничество), ст.178 (ограничение конкуренции), ст.193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств), ст.194 (уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин) и ст.200.3 (привлечение средств граждан при долевом строительстве).