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Правительство продлило упрощенную...

Правительство продлило упрощенную процедуру госрегистрации препаратов

25.12.2024
15:44
Дина Коблова
Упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарств и наиболее востребованных медизделий продлили. Два постановления теперь действуют до 31 декабря 2027 года и еще три — до 1 января 2028 года. В правительстве указали, что это позволит сохранить стабильность рынка этих товаров в условиях санкций. 
Фото: 123rf.com

Правительство продлило упрощенную процедуру госрегистрации отдельных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года. Постановление № 1851 от 21.12.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», — сообщили в пресс-службе правительства.

Благодаря упрощенному порядку регистрации участники рынка фармацевтической и медицинской промышленности могут быстрее оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить препараты и медизделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками.

Лекарства и медизделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Федеральной таможенной службы (ФТС).

До 31 декабря 2027 года продлено действие следующих постановлений:

  • № 593 от 05.04.2022 (особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций);
  • № 440 от 23.03.2022 (особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный препарат, в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций).

До 1 января 2028 года продлевается действие следующих постановлений:

  • № 441 от 03.04.2020 (особенности обращения лекарств, которые предназначены для применения в условиях возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации ‎и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний, полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов);
  • № 552 от 01.04.2022 (особенности обращения, включая особенности госрегистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры из-за санкций);
  • № 430 от 03.04.2020 (особенности обращения медизделий, включая их госрегистрацию).

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