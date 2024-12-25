Правительство продлило упрощенную процедуру госрегистрации препаратов
Правительство продлило упрощенную процедуру госрегистрации отдельных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года. Постановление № 1851 от 21.12.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», — сообщили в пресс-службе правительства.
Благодаря упрощенному порядку регистрации участники рынка фармацевтической и медицинской промышленности могут быстрее оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить препараты и медизделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками.
Лекарства и медизделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Федеральной таможенной службы (ФТС).
До 31 декабря 2027 года продлено действие следующих постановлений:
- № 593 от 05.04.2022 (особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций);
- № 440 от 23.03.2022 (особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный препарат, в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций).
До 1 января 2028 года продлевается действие следующих постановлений:
- № 441 от 03.04.2020 (особенности обращения лекарств, которые предназначены для применения в условиях возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний, полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов);
- № 552 от 01.04.2022 (особенности обращения, включая особенности госрегистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры из-за санкций);
- № 430 от 03.04.2020 (особенности обращения медизделий, включая их госрегистрацию).
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