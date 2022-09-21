Правительство продлило ускоренный порядок заключения СПИК
Правительство продлило до конца 2023 года программу по ускоренному заключению СПИК 2.0. Ранее срок был установлен до конца 2022 года.
Правительство предложило компаниям, внедряющим новые технологии в промышленное производство, ускоренно заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) до конца 2023 года. Ранее срок был установлен до конца 2022 года. Постановление № 1660 от 20.09.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документом вносятся изменения в Постановление Правительства № 1048 от 16.07.2020.
Минимально возможный срок этой процедуры был сокращен до полутора месяцев в апреле 2022 года.
Теперь Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-инвестора о заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, как было ранее.
Срок разработки документации о проведении конкурсного отбора сокращен с 30—45 до максимум 10 календарных дней.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе компания-инвестор может сразу же после размещения извещения о его проведении. Раньше срок подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения конкурсной документации.
В ноябре 2020 года правительство утвердило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестконтракт. В него вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности. Государство гарантирует таким инвесторам условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.
В декабре прошлого года правительство расширило этот список.
В марте правительство внесло в Госдуму законопроекты о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0).
Нет комментариев
Комментариев: 0