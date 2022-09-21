Правительство продлило ускоренный порядок заключения СПИК

Правительство предложило компаниям, внедряющим новые технологии в промышленное производство, ускоренно заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) до конца 2023 года. Ранее срок был установлен до конца 2022 года. Постановление № 1660 от 20.09.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документом вносятся изменения в Постановление Правительства № 1048 от 16.07.2020.

Минимально возможный срок этой процедуры был сокращен до полутора месяцев в апреле 2022 года.

Теперь Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-инвестора о заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, как было ранее.

Срок разработки документации о проведении конкурсного отбора сокращен с 30—45 до максимум 10 календарных дней.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе компания-инвестор может сразу же после размещения извещения о его проведении. Раньше срок подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения конкурсной документации.

В ноябре 2020 года правительство утвердило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестконтракт. В него вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности. Государство гарантирует таким инвесторам условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

В декабре прошлого года правительство расширило этот список.

В марте правительство внесло в Госдуму законопроекты о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0).