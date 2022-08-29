Правительство раскритиковало проект о расширении ассортимента товаров в аптеках

Законопроект о расширении нелекарственного ассортимента аптек не поддержали в правительстве. «ФВ» ознакомился с отзывом на документ.

Отзыв на проект № 140507-8 «О внесении изменений в статью 55 федерального закона «Об обращении лекарственных средств» согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минюстом, ФАС России, а также поддержан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

9 июня в Госдуму внесли законопроект, расширяющий список товаров, которые могут продавать аптеки. Авторами документа выступили Александр Петров, Олег Иванинский и Татьяна Кусайко.

Инициаторы проекта предложили разрешить аптекам продавать еще более 20 категорий товаров, в том числе: полезную еду (орехи, масла, семена и т.д), питьевую воду и соки, жевательные резинки, эфирные масла, спортивный инвентарь и др.

Как заявляли депутаты, законопроект разработан для повышения финансовой устойчивости аптечных организаций и удобства граждан, в частности в отдаленных регионах.

В ответ на это в правительстве заявили, что расширение нелекарственного ассортимента аптек товарами, не имеющими отношения к медицинской и фармацевтической деятельности, «не соответствует целевому назначению аптечной организации». В случае принятия законопроекта перечень товаров, продающихся в аптечных организациях, будет максимально приближен к перечню продовольственных магазинов, говорится в отзыве на проект.

Законопроект также предлагает ввести новую позицию — питьевые воды в бутылках. Сейчас аптекам можно продавать лишь минеральную воду. В правительстве считают, что вместо внесения новой категории целесообразнее было бы изменение действующей формулировки «минеральные воды» с учетом положений решений Совета Евразийской экономической комиссии № 45 от 23 июня 2017 года. Согласно ему, в рамках категории «упакованная питьевая вода» объединяются следующие виды вод: природная минеральная вода, купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода.