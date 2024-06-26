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Правительство распространило госконтроль...

Правительство распространило госконтроль на новый порядок ввода в оборот ветпрепаратов

26.06.2024
18:57
Дина Коблова
Таисия Кубрина
Правительство включило новый порядок ввода ветпрепаратов в гражданский оборот в перечень предметов для проведения государственного контроля. Изменения вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств.
Фото: 123rf.com

Правительство распространило государственный контроль на новый порядок ввода в оборот препаратов для ветеринарного применения. Опубликовано соответствующее постановление № 856 от 25.06.2024. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1049 от 29.06.2021 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств».

Согласно документу, в предмет государственного контроля, предусмотренный пунктом «г» второй части Положения, добавляется статья 52.2 «Ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения» Закона № 61-ФЗ.

Новый порядок ввода в гражданский оборот ветпрепаратов, в том числе иммунобиологических, вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Ранее Россельхознадзор разработал проект приказа, регламентирующий порядок предоставления сведений о сериях и партиях произведенных и импортируемых в Россию ветпрепаратов для их ввода в гражданский оборот. Служба также планирует отменить порядок проведения выборочного контроля качества лекарств для животных.

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