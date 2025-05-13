Правительство расширило перечень заболеваний для применения препаратов офф-лейбл

Правительство внесло изменения в перечень заболеваний и состояний, при которых допускается применение лекарственных препаратов по показаниям, не указанным в инструкции по применению (офф-лейбл). Соответствующее распоряжение № 1101-р от 30.04.2025 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в документ № 1180-р от 16.05.2022.

Согласно документу, в список добавлены следующие состояния (в скобках указана классификация по МКБ-10):

врожденный сифилис (А50);

ранний сифилис (А51);

поздний сифилис (A52);

другие и неуточненные формы сифилиса (A53);

гонококковая инфекция (A54);

хламидийная лимфогранулема (венерическая, A55);

другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем (A56);

шанкроид (A57);

паховая гранулема (A58);

трихомониаз (A59);

аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (A60);

другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках (A63);

болезни, передающиеся половым путем, неуточненные (A64).

Также в перечень добавлена андрогенная алопеция (L64).