Правительство расширило перечень заболеваний для применения препаратов офф-лейбл
Правительство внесло изменения в перечень заболеваний и состояний, при которых допускается применение лекарственных препаратов по показаниям, не указанным в инструкции по применению (офф-лейбл). Соответствующее распоряжение № 1101-р от 30.04.2025 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в документ № 1180-р от 16.05.2022.
Согласно документу, в список добавлены следующие состояния (в скобках указана классификация по МКБ-10):
- врожденный сифилис (А50);
- ранний сифилис (А51);
- поздний сифилис (A52);
- другие и неуточненные формы сифилиса (A53);
- гонококковая инфекция (A54);
- хламидийная лимфогранулема (венерическая, A55);
- другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем (A56);
- шанкроид (A57);
- паховая гранулема (A58);
- трихомониаз (A59);
- аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (A60);
- другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках (A63);
- болезни, передающиеся половым путем, неуточненные (A64).
Также в перечень добавлена андрогенная алопеция (L64).
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