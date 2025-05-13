Бизнес
new
Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство расширило перечень...

Правительство расширило перечень заболеваний для применения препаратов офф-лейбл

13.05.2025
10:03
Дина Коблова
Надежда Синицына
Правительство дополнило перечень заболеваний, при которых могут применяться препараты офф-лейбл. В него добавили инфекции, передающиеся половым путем, а также андрогенную алопецию.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло изменения в перечень заболеваний и состояний, при которых допускается применение лекарственных препаратов по показаниям, не указанным в инструкции по применению (офф-лейбл). Соответствующее распоряжение № 1101-р от 30.04.2025 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в документ № 1180-р от 16.05.2022.

Согласно документу, в список добавлены следующие состояния (в скобках указана классификация по МКБ-10):

  • врожденный сифилис (А50);
  • ранний сифилис (А51);
  • поздний сифилис (A52);
  • другие и неуточненные формы сифилиса (A53);
  • гонококковая инфекция (A54);
  • хламидийная лимфогранулема (венерическая, A55);
  • другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем (A56);
  • шанкроид (A57);
  • паховая гранулема (A58);
  • трихомониаз (A59);
  • аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (A60);
  • другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках (A63);
  • болезни, передающиеся половым путем, неуточненные (A64).

Также в перечень добавлена андрогенная алопеция (L64).

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.