Правительство сократило срок действия льгот для российских препаратов

Правительство утвердило Постановление № 879 от 10.06.2025 о внесении изменений в некоторые акты по вопросам предоставления национального режима при осуществлении госзакупок.

Согласно документу переносится срок действия 15%-ного преимущества для стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) российского или евразийского происхождения с полным циклом производства с 31 декабря на 31 августа 2025 года. Такие изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024. Само же 15%-ное преимущество для препаратов полного цикла теперь будет распространяться на препараты из перечня ЖНВЛП, такое дополнение было сделано в пп. «у» п. 4 Постановления 1875.

Директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Федоров в своем телеграм-канале рассказал, что документом устраняется расхождение со сроками применения преимуществ и «второго лишнего» для СЗЛС полного цикла.

«В первоначальной редакции получалось, что в период с 1 сентября по 31 декабря действуют обе меры для поддержки «полного цикла». Теперь до 31 августа полный цикл поддерживается преимуществом 15%, с 1 сентября — "второй лишний"», — поделился эксперт.

Постановление также вводит запрет на замену в государственных контрактах закупленных лекарственных препаратов полного цикла на лекарственные препараты неполного цикла, когда не все стадии производства осуществляются на территории ЕАЭС. Такое условие должно быть включено в госконтракт на закупку лекарств полного цикла.

Отечественное или евразийское происхождение промышленной продукции можно будет помимо записи в соответствующем реестре подтвердить справкой о наличии специального инвестиционного контракта, предусмотренной Постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.2015.

Для отдельных видов медицинских изделий (марля, медицинская мебель и одноразовая стерильная хирургическая одежда) отечественное (евразийское) происхождение до 31 августа можно будет подтвердить сертификатом СТ-1.

В отчетах теперь не учитываются закупки для исполнения контрактов, заключенных до 2025 года, или связанные с гособоронзаказом.