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Правительство создало Центр...

Правительство создало Центр развития ИИ

10.06.2025
11:37
Дина Коблова
Правительство утвердило создание Центра развития искусственного интеллекта на базе Аналитического центра. Новая структура займется сопровождением приоритетных проектов в сфере ИИ, включая международное сотрудничество, правовое регулирование и реализацию Национальной стратегии ИИ до 2030 года.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило создание Центра развития искусственного интеллекта при правительстве, постановление № 861 от 09.06.2025 опубликовали на портале правовой информации.

Центр будет создан на базе АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и займется обеспечением «информационно-аналитического и организационно-технического сопровождения реализации приоритетных задач» правительства в области развития технологий ИИ.

Центр будет помогать решать задачи в области ИИ в следующих областях:

  • организация международного сотрудничества;
  • нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности ИИ;
  • разработка и тиражирование решений на основе ИИ;
  • сопровождение «дорожных карт» развития;
  • взаимодействие с экспертным сообществом, участниками программ планирования;
  • формирование и ведение единой базы экспертно-аналитических материалов в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, к задачам центра относится реализация Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утверждена указом президента № 490 от 10.10.2019).

Предложения о проектах будет согласовывать Минцифры, а затем утвердит правительственная комиссия по цифровому развитию. Для каждого проекта будет сформирована команда из представителей госорганов, а центр проследит за выполнением и подготовит итоговые отчеты.

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