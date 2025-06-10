Правительство создало Центр развития ИИ

Правительство утвердило создание Центра развития искусственного интеллекта при правительстве, постановление № 861 от 09.06.2025 опубликовали на портале правовой информации.

Центр будет создан на базе АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и займется обеспечением «информационно-аналитического и организационно-технического сопровождения реализации приоритетных задач» правительства в области развития технологий ИИ.

Центр будет помогать решать задачи в области ИИ в следующих областях:

организация международного сотрудничества;

нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности ИИ;

разработка и тиражирование решений на основе ИИ;

сопровождение «дорожных карт» развития;

взаимодействие с экспертным сообществом, участниками программ планирования;

формирование и ведение единой базы экспертно-аналитических материалов в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, к задачам центра относится реализация Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утверждена указом президента № 490 от 10.10.2019).

Предложения о проектах будет согласовывать Минцифры, а затем утвердит правительственная комиссия по цифровому развитию. Для каждого проекта будет сформирована команда из представителей госорганов, а центр проследит за выполнением и подготовит итоговые отчеты.