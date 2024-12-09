Правительство учредило премию в области медицинской науки. В 2025 году отечественным ученым будут вручать премии по 1 млн руб. за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины. Постановление № 1706 от 03.12.2024 об учреждении такой награды подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Награды будут вручаться за достижения в сферах:

превентивной и персонализированной медицины,

нейротехнологий, включая когнитивные,

биомедицинских технологий.

Научные и технологические решения должны применяться на практике не менее года. За год выдвинуть можно только одного соискателя или один коллектив соискателей как по одному, так и по нескольким направлениям. Лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через 5 лет после присуждения премии.

Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит Минздрав.

Конкурс по отбору номинантов будет ежегодно стартовать 1 марта, а торжественная церемония вручения премии должна проходить не позднее 30 ноября.