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Правительство учредило премию...

Правительство учредило премию в области медицинской науки

09.12.2024
10:22
Отдел новостей
Правительство будет выделять 1 млн руб. в виде премии отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины.
Рисунок почетного знака лауреата премии | Фото: Правительство РФ

Правительство учредило премию в области медицинской науки. В 2025 году отечественным ученым будут вручать премии по 1 млн руб. за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины. Постановление № 1706 от 03.12.2024 об учреждении такой награды подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Награды будут вручаться за достижения в сферах:

  • превентивной и персонализированной медицины,
  • нейротехнологий, включая когнитивные,
  • биомедицинских технологий.

Научные и технологические решения должны применяться на практике не менее года. За год выдвинуть можно только одного соискателя или один коллектив соискателей как по одному, так и по нескольким направлениям. Лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через 5 лет после присуждения премии.

Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит Минздрав.

Конкурс по отбору номинантов будет ежегодно стартовать 1 марта, а торжественная церемония вручения премии должна проходить не позднее 30 ноября.

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