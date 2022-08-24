Правительство упростило обжалование проверок во время моратория

Предпринимателям упростят возможность оспорить проведение проверок и других контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория. Постановление № 1431 от 17.08.2022 об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Теперь жалобу о нарушении моратория, которая направляется через специальный сервис на портале Госуслуг, представители бизнеса смогут подписывать простой электронной подписью. Ранее такая возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям и гражданам. Юридические лица должны были использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

«Мы создали максимально удобную возможность пожаловаться на нарушение моратория», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Поданные через портал Госуслуг жалобы о нарушении моратория рассматриваются в течение одного рабочего дня.

В марте правительство ввело до конца года мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые сохранены в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС.