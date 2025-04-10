Правительство упростило правила регистрации цен на ЖНВЛП

Правительство утвердило постановление № 462 от 08.04.2025 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения».

Документом закрепляется возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью портала госуслуг. После подачи заявления Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 15 рабочих дней с получения документов принимает решение о согласовании предельной отпускной цены или об отказе. Срок рассмотрения может быть продлен на 14 дней по просьбе заявителя. Далее решение принимает Минздрав в течение рабочего дня со дня получения решения ФАС.

В документе указано, что общий срок оказания госуслуги по регистрации или перерегистрации не может превышать 26 рабочих дней со дня подачи заявления. Прежний максимальный срок — 35 рабочих дней. Однако, как сообщили в пресс-службе правительства, документ предполагает сокращение срока с 60 до 40 рабочих дней. Такой срок возможен в случае, если ФАС или Минздрав запросит дополнительную информацию. Также постановлением уменьшается количество представляемых документов.

Ряд документов, касающихся регистрации цен на препараты из Перечня ЖНВЛП, утратят силу.

Постановление вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2031 года.