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Правительство ускорит развитие...

Правительство ускорит развитие генетических технологий с «Роснефтью»

27.06.2025
18:55
Дина Коблова
Правительство поручило Татьяне Голиковой провести переговоры с «Роснефтью» о подписании Дополнительного соглашения, направленного на ускорение реализации Федеральной программы развития генетических технологий. Стороны создадут центр генетических исследований, внедрят технологии в медицину и разработают нормативную базу.
Фото: 123rf.com

Правительство поручило вице-премьеру Татьяне Голиковой, как председателю Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы, провести переговоры с «Роснефтью» о подписании Дополнительного соглашения для ускорения решения поставленных задач. Подписано соответствующее Распоряжение № 1682-р от 26.06.2025.

Программа, о которой идет речь, включает в себя:

  • создание центра генетических исследований (секвенирование, биоинформатический анализ данных);
  • внедрение технологий в медицину, сельское хозяйство и пищевую промышленность;
  • разработку нормативной базы и подготовку кадров.

В обязанности правительства войдут координация между ведомствами и научными организациями, предоставление помещения и земли для центра, устранение барьеров, проработка налоговых льгот и господдержки проектов. «Роснефть», со своей стороны, должна обеспечить финансирование и оснащение центра, создать генетические базы данных (с защитой персональной информации), разработать программное обеспечение (ПО) для генетических исследований.

Следить за реализацией программы будет Минобрнауки, куда должны ежегодно поступать отчеты о ходе работ.

Соглашение вступило в силу со дня подписания и будет действовать до выполнения всех обязательств сторон.

Программу развития генетических технологий правительство утвердило в 2019 году после выхода Указа Президента РФ № 680 от 28.11.2018. Она была рассчитана на 2019—2027 годы, на реализацию проекта планировалось направить 127 млрд руб., большую часть — 115 млрд руб. — из бюджета. Затем программу продлили до 2030 года.

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