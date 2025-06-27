Правительство ускорит развитие генетических технологий с «Роснефтью»

Правительство поручило вице-премьеру Татьяне Голиковой, как председателю Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы, провести переговоры с «Роснефтью» о подписании Дополнительного соглашения для ускорения решения поставленных задач. Подписано соответствующее Распоряжение № 1682-р от 26.06.2025.

Программа, о которой идет речь, включает в себя:

создание центра генетических исследований (секвенирование, биоинформатический анализ данных);

внедрение технологий в медицину, сельское хозяйство и пищевую промышленность;

разработку нормативной базы и подготовку кадров.

В обязанности правительства войдут координация между ведомствами и научными организациями, предоставление помещения и земли для центра, устранение барьеров, проработка налоговых льгот и господдержки проектов. «Роснефть», со своей стороны, должна обеспечить финансирование и оснащение центра, создать генетические базы данных (с защитой персональной информации), разработать программное обеспечение (ПО) для генетических исследований.

Следить за реализацией программы будет Минобрнауки, куда должны ежегодно поступать отчеты о ходе работ.

Соглашение вступило в силу со дня подписания и будет действовать до выполнения всех обязательств сторон.

Программу развития генетических технологий правительство утвердило в 2019 году после выхода Указа Президента РФ № 680 от 28.11.2018. Она была рассчитана на 2019—2027 годы, на реализацию проекта планировалось направить 127 млрд руб., большую часть — 115 млрд руб. — из бюджета. Затем программу продлили до 2030 года.