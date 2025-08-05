Правительство утвердило перечень жидкостей, на которые не действует закон об обороте метанола

Правительство утвердило Перечень метанолсодержащих жидкостей, на которые не распространяется действие закона о регулировании оборота метанола. Распоряжение № 2035-р от 29.07.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Перечень состоит из 59 пунктов. В список включили в том числе:

изопропиловый спирт технический модифицированный;

поливиниловый спирт;

формалин концентрированный малометанольный;

формалин, субстанция-раствор;

формалин технический;

формальдегид, раствор водный;

формидрон;

реактив Карла Фишера;

реактивы химические общелабораторного назначения;

бактерициды;

спиртосодержащие непищевые растворы.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

На химреактивы из перечня не распространяются положения Федерального закона № 108-ФЗ от 23.05.2025 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей», который президент подписал в мае.