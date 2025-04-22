Правительство увеличило норматив на лекарства и медизделия для льготников на 115 рублей

Правительство утвердило новый норматив финансовых затрат в месяц на одного россиянина, получающего государственную социальную помощь в виде обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями, а также специальными продуктами лечебного питания, на 2025 год. Постановление № 509 от 18.04.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

Сумму норматива увеличили с 1211,3 до 1326,4 руб. — на 115,1 руб.

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2025 года.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций ‎с 1 февраля 2025 года составил 1,095. Соответственно, индексация норматива финансовых затрат определена по формуле: 1211,3 руб. х 1,095 = 1326,4 руб.

Ежемесячный норматив на медизделия и лекарства для льготников стал выше 1 тыс. руб. в 2022 году, а в прошлом году его увеличили еще на 83,5 руб.