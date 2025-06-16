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Правительство выделило 20...

Правительство выделило 20 млрд рублей на поддержку передовых промышленных инициатив

16.06.2025
16:46
Отдел новостей
Правительство направит 20 млрд руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности. В числе приоритетных отраслей — биофармацевтическая, химическая, медицинская промышленность.
Михаил Мишустин | Фото: government.ru

Фонд развития промышленности получит еще 20 млрд руб. из резервного фонда правительства. Распоряжение от 09.06.2025 № 1499-р о докапитализации подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят на реализацию проектов в сфере импортозамещения, модернизации и расширения производств.

«Дополнительные средства будут использованы на предоставление льготных займов еще 50 производствам, где появится больше тысячи рабочих мест. Прежде всего в машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности — тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства», — сказал Мишустин на заседании правительства. Проекты привлекут около 5 млрд руб. частных инвестиций и создадут более 1 тыс. рабочих мест.

Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы предприятиям, ориентированным на разработку и выпуск продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Из фонда финансируется около 2 тыс. проектов на 500 млрд руб.

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