Правительство выделит 24,5 млрд рублей на лечение подопечных «Круга добра»

На лечение детей с орфанными заболеваниями будет выделено более 24,5 млрд руб. Как сообщили на сайте правительства по итогам заседания 27 июня, эта мера должна обеспечить бесперебойную работу фонда «Круг добра».

«Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2023 году «Круг добра» обеспечил дорогостоящими лекарствами почти 2,5 тыс. детей с орфанными заболеваниями. Еще около 300 подопечных фонда получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации. Всего на оказание помощи подопечным фонд потратил 120 млрд руб. Благодаря прямым переговорам о закупках не зарегистрированных в России лекарственных препаратов для пациентов с редкими заболеваниями с фармпроизводителями фонд «Круг добра» смог сэкономить в 2023 году 12,5 млрд руб.

Перечень препаратов, закупаемых через фонд, последовательно расширяется. В июне «Круг добра» включил в перечень закупок препараты «Трикафта» от муковисцидоза и «Нексвиазайм» для терапии болезни Помпе.