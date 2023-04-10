Правительство выделяет 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного бюджета в размере 1 млрд руб. на закупку ветеринарных лекарственных препаратов и другие противоэпизоотические мероприятия для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных. Дополнительное финансирование позволит провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и предотвратить вспышки опасных заболеваний животных, сообщает пресс-служба правительства.

Источником финансирования станут бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив правительства по поддержке сельского хозяйства и рыболовства. Общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд руб. в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.