Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиДистрибуция
Правительство выделяет 1...

Правительство выделяет 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарств

10.04.2023
10:25
Ринат Васбеев

Правительство выделяет дополнительно 1 млрд руб. на ветпрепараты для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных. Общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд руб. 

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного бюджета в размере 1 млрд руб. на закупку ветеринарных лекарственных препаратов и другие противоэпизоотические мероприятия для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных. Дополнительное финансирование позволит провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и предотвратить вспышки опасных заболеваний животных, сообщает пресс-служба правительства.

Источником финансирования станут бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив правительства по поддержке сельского хозяйства и рыболовства. Общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд руб. в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.