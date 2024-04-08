Право распределения препаратов по федеральным программам просят передать регионам

Министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский предложил ряд мер, которые помогут стабилизировать ситуацию с обеспечением региональных пациентов.

Выступая на втором общероссийском форуме государственных аптечных сетей «Лекарственная безопасность регионов» 5 апреля, Герштанский предложил написать обращение в Минздрав России, передает корреспондент «ФВ».

Необходимо разрешить использование антикоагулянтов, которые закупались в рамках борьбы с COVID-19, для того чтобы регионы могли направить их на нужды своих пациентов. «Это позволит нам списывать меньше лекарственных препаратов, — сказал министр. — Похожая ситуация происходит в рамках программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возникает пересортица: каких-то лекарств в избытке, других не хватает. Поэтому мы также просим использовать препараты по федеральной льготников для региональной льготы».

В ряде случаев регионы вынуждены утилизировать наркотические препараты, полученные в рамках проекта по паллиативной помощи. «Будем обращаться в Минздрав с просьбой разрешить самостоятельно определять потребности», — отметил Герштанский.

Это позволит сэкономить региональные денежные средства, улучшить качество и количество лекарственных препаратов, которые будут выданы пациентам. «Предлагаемые нами меры позволят стабилизировать общую сложную ситуацию, — сказал министр. — Несколько лет назад мы тратили 200—300 млн руб. на обеспечение пациентов с сахарным диабетом, такие же суммы выделялись на пациентов онкологического профиля. Сейчас по каждой из этих программ финансирование достигает 1 млрд руб.».

Подходы к лекарственному обеспечению в регионах должны радикально измениться, высказался министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Я бы выделил три причины, из-за которых наше население все больше раздражено лекарственным обеспечением, — сказал он, выступая на форуме. — Первая — денег на региональное льготное лекарственное обеспечение никогда не будет хватать. Лекарства становятся все дороже, групп льготников все больше, и их продолжительность жизни действительно увеличивается. Вторая проблема заключается в назначении все более дорогих препаратов федеральными клиниками. Третья — протоколы лекарственного обеспечения подразумевают препараты, стоимость которых доходит до сотен миллионов рублей. Ни один бюджет, какой бы он большой ни был, не способен выдержать эту нагрузку».

Решением может быть централизация льготного обеспечения, в частности, поднятие региональных льготников на федеральный уровень, считает Охлопков. «Когда я начинал работать (Охлопков был назначен министром здравоохранения Карелии в декабре 2018 года — прим. «ФВ»), на льготное лекарственное обеспечение республика выделяла всего лишь 400 млн руб., сейчас эта сумма увеличена до 1 млрд 50 млн руб., но и этих денег не хватает», — посетовал он.

Вне зависимости от бюджета, денег регионам не будет хватать, согласился председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков. «Ежегодно в приказ по ЖНВЛП вносятся новые лекарственные средства, которые увеличивают прогнозируемую продолжительность жизни. Меняются порядки оказания медицинской помощи», — пояснил он необходимость изменений.

Герштанский напомнил, что Постановление Правительства РФ № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» было принято в 1994 году. «Возможно, пришло время что-то поменять», — резюмировал министр.