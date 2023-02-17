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Председатель совета директоров...

Председатель совета директоров Biogen уйдет в отставку

17.02.2023
16:37
Николай Соколов

Председатель совета директоров Biogen Стелиос Пападопулос уйдет в отставку до конца этого года. Компания не назвала имени преемника и конкретных сроков.

Стелиос Пападопулос | Фото: biogen.com

Председатель совета директоров Biogen Стелиос Пападопулос уйдет в отставку. Об этом сообщил новый генеральный директор компании Крис Вихбахер, пишет The Endpoints News.

Пападопулос был председателем совета директоров компании с 2014 года, он покинет свой пост до конца года. Biogen не публиковала официальных заявлений, не сообщила, когда конкретно Пападопулос уйдет с должности, и не назвала фамилии преемника.

Пападопулос вошел в совет директоров Biogen в 2008 году, пост председателя он занял шесть лет спустя. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в 2021 году он заработал чуть менее 680 тыс. долл.

Пападопулоса называли «крестным отцом биотехнологической отрасли», и аналитики позитивно оценили его приход в Biogen. Однако за время, пока он был председателем, акции компании потеряли примерно пятую часть своей стоимости.

Уход Пападопулоса вместе с назначением Вихбахера на пост генерального директора компании в ноябре прошлого года приведет к «перезагрузке» в руководстве Biogen, пишет Endpoints. На этой неделе Вихбахер заявил, что биотехнологическая компания «сбилась с пути» и должна «обратить вспять» тенденцию по снижению доходов.

Уход Пападопулоса также даст Вихбахеру больше возможностей для реформ в компании, которая серьезно пострадала от неудачного запуска препарата от болезни Альцгеймера Aduhelm в прошлом году.

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