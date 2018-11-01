Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года

Приказ регламентирует допуск к госторгам нескольких видов товаров. Пункт 1.4 отдельно прописывает условия закупок лекарств в случае действия правила «третьего лишнего». Если в ходе торгов в соответствии с п.1 постановления правительства №1289 от 30.11.2015 г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были отклонены заявки с предложением поставки иностранных препаратов, то контракт заключается с тем участником, который предлагает препараты, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы, совершены в странах ЕАЭС.

В случае единственной такой заявки цена контракта может быть выше на 25% наименьшей цены участников, предложивших препараты, у которых на территории ЕАЭС произведена только стадия готовой лекарственной формы. Если же заявок больше, то побеждает тот, кто предложил наименьшую цену.

При отсутствии условий для применения правила «третьего лишнего» при закупке лекарств поставщик препаратов из ЕАЭС получает преференцию в размере 15% к предложенной цене при определении победителя.