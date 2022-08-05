Препарат Axcella против «долгого COVID» помог пациентам справиться с хронической усталостью

Препарат компании Axcella, предназначенный для помощи людям с симптомами «долгого COVID», помог пациентам справиться с усталостью. Тем не менее основной контрольной точки препарат не достиг, пишет Reuters.

К испытанию препарата исследователи привлекли 41 пациента. Они принимали либо AXA1125, либо плацебо два раза в день в течение 28 дней. По итогу исследования скорость восстановления фосфокреатина (PCr) после умеренных упражнений в группе AXA1125 не превзошла результаты группы плацебо. В итоге исследователи пришли к выводу, что испытание не достигло своей основной конечной точки.

Однако пациенты почувствовали значительные улучшения физического и психического состояния. На основе ответов по опроснику Chalder Fatigue Questionnaire исследователи сделали вывод, что препарат достиг вторичных контрольных точек, а пациенты стали чувствовать себя лучше.

«Статистически значимое улучшение умственной и физической усталости среди участников исследования, получавших AXA1125, является очень обнадеживающим открытием для пациентов с длительным течением COVID, которые часто испытывают сильную и постоянную усталость в течение дня», — заявил доцент Оксфордского университета и один из организаторов исследования Бетти Раман.

Генеральный директор Axcella Билл Хиншоу заявил, что компания готовится к проведению новых испытаний. Также ее представители планируют встретиться с регулирующими органами США и Великобритании, чтобы обсудить одобрение средства.

В настоящее время одобренных методов лечения хронической усталости у пациентов с «долгим COVID» не существует. От этого состояния, по некоторым оценкам, страдают более ста миллионов человек во всем мире.