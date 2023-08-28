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Препарат Bayer против...

Препарат Bayer против болезни Паркинсона показал хорошие результаты в ходе I фазы испытаний

28.08.2023
17:02
Николай Соколов
Препарат дочерней компании Bayer на основе стволовых клеток против болезни Паркинсона показал положительные результаты в ходе I фазы испытаний.

Экспериментальный препарат BRT-DA01 на основе стволовых клеток, разработанный BlueRock, дочерней компанией Bayer, помог облегчить симптомы болезни Паркинсона в исследовании I фазы с участием 12 пациентов. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания утверждает, что через год после начала лечения семь участников, принимавших высокую дозу препарата, в среднем ежедневно контролировали симптомы заболевания на 2,16 часа дольше. Периоды ухудшения симптомов были у таких пациентов на 1,91 часа в день короче. У пяти участников, принимавших более низкую дозу препарата, периоды с контролируемыми симптомами были в среднем на 0,72 часа в день дольше. Периоды ухудшения симптомов у них были на 0,75 часа в день короче.

«Положительный результат I фазы клинических испытаний стал явным шагом вперед», — заявил руководитель отдела исследований и разработок лекарственных препаратов Bayer Кристиан Роммель.

Для экспериментальной терапии BlueRock использовала плюрипотентные эмбриональные стволовые клетки человека. Исследователи трансформировали их в нервные клетки, продуцирующие дофамин, и имплантировали их в мозг, чтобы восстановить нейронные сети, разрушенные болезнью Паркинсона. Также испытуемым давали лекарства, предотвращающие атаку иммунной системы на новые клетки.

От болезни Паркинсона не существует лекарств, во всем мире от нее страдают более 10 млн человек. Болезнь вызывает прогрессирующие деструктивные изменения в участках головного мозга. Общими симптомами считаются потеря мышечного контроля, тремор и ригидность мышц, у некоторых пациентов наблюдается деменция.

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