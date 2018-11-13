Препарат Cabometyx от Ipsen одобрен в ЕС при раке печени

12:09
16 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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После одобрения европейскими регуляторами препарат Cabometyx (cabozantinib) компании Ipsen («Ипсен») можно использовать в качестве монотерапии у определенных пациентов с раком печени, сообщает PharmaTimes.

По результатам клинических исследований (КИ), препарат, ранее зарегистрированный для лечения распространенного рака почки и медуллярного рака щитовидной железы (по последнему показанию используют препарат под торговым наименованием Cometriq), продемонстрировал способность увеличивать продолжительность жизни и замедлять прогрессирование заболевания у пациентов с распространенным печеночно-клеточным раком, ранее получавших sorafenib.

Препарат одобрен на основании данных КИ III фазы CELESTIAL, которое было прекращено досрочно после того, как медиана общей выживаемости у пациентов, получавших Cabometyx, составила 10,2 мес. по сравнению с 8,0 мес. в группе плацебо.

КИ также достигло всех основных вторичных конечных точек, включая статистически значимое увеличение медианы выживаемости без прогрессирования (5,2 мес. против 1,9 мес.) и частоты объективного ответа (4% против 0,4%).

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