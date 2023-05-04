Препарат Eli Lilly от болезни Альцгеймера показал хорошие результаты на III фазе испытаний

Eli Lilly опубликовала данные III фазы испытаний препарата donanemab против болезни Альцгеймера. Лекарство достигло первичной и всех вторичных контрольных точек исследования. В частности, препарат показал способность замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера на 35% по сравнению с плацебо у людей с ранней стадией болезни.

При этом для отдельной группы из 552 пациентов, у которых был зафиксирован высокий уровень тау-белка, лечение было менее эффективно. Если считать данные от обеих групп, препарат замедляет прогрессирование заболевания на 29% по широко используемой шкале CDR-SB.

«Это самые значительные на данный момент результаты, который показал препарат на клиническом испытании III фазы», — прокомментировали испытание в Ассоциации Альцгеймера.

В ходе исследования donanemab сообщалось о некоторых побочных эффектах: было зарегистрировано три случая смерти среди людей, принимавших препарат. Два из них были связаны с побочными эффектами, такими как отек головного мозга или микрокровоизлияния.

Препарат направлен на удаление амилоидных бляшек в головном мозгу больных. Donanemab относится к тому же классу, что и неудачно вышедший на рынок в прошлом году Aduhelm от Biogen и еще одно лекарство, lecanemab. Последнее в ходе испытаний смогло замедлить снижение когнитивных способностей у больных с ранним Альцгеймером на 27%. Ранее в этом году lecanemab получил ускоренное одобрение FDA. Препарат продается под торговой маркой Leqembi компаниями Eisai и Biogen.