Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Препарат FibroGen против...

Препарат FibroGen против миодистрофии Дюшенна не достиг цели в III фазе испытаний

08.06.2023
12:46
Николай Соколов

Препарат от FibroGen против миодистрофии Дюшенна не смог достичь целей в ходе III фазы испытаний. Ближе к концу года компания намерена представить данные еще одного исследования.

Препарат pamrevlumab от компании FibroGen против миодистрофии Дюшенна (МДД) не достиг основных контрольных точек в ходе испытания III фазы. Об этом сообщается на сайте производителя.

В испытании pamrevlumab принимали участие пациенты с неамбулаторными формами МДД, которые прикованы к инвалидной коляске. Лекарство не смогло повлиять на работу мышц верхних конечностей и не достигло цели исследования.

«Несмотря на то, что мы разочарованы этими результатами, мы с нетерпением ждем возможности поделиться данными на одной из предстоящих медицинских конференций, чтобы внести свой вклад в понимание этого разрушительного заболевания», — заявил генеральный директор FibroGen Энрике Контерно.

МДД вызывает прогрессирующую мышечную недостаточность, которая в основном поражает пациентов мужского пола. Симптомы проявляются в раннем возрасте.

Pamrevlumab стал вторым препаратом FibroGen, провалившим испытание III фазы за последнее время. Чуть более месяца назад испытания не прошел roxadustat против анемии.

В III квартале этого года компания планирует представить результаты еще одного исследования, оценивающего pamrevlumab у пациентов с амбулаторной формой МДД. Также FibroGen испытывает препарат при идиопатическом легочном фиброзе и местно-распространенном нерезектабельном раке поджелудочной железы.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.