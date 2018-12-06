Препарат Imfinzi терпит неудачу в КИ по лечению рака головы и шеи

10:26
10 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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Препарат Imfinzi (durvalumab) компаний AstraZeneca («АстраЗенека») и MedImmune («МедИммьюн») не достиг терапевтических целей у пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи (ПКРГШ), сообщает PharmaTimes.

В клиническом исследовании (КИ) III фазы EAGLE изучали Imfinzi в качестве монотерапии или в комбинации с препаратом tremelimumab – антителом к цитотоксическому антигену CTLA4 – по сравнению со стандартной химиотерапией у пациентов с рецидивирующим или метастатическим ПКРГШ, у которых отмечалось прогрессирование заболевания после химиотерапии препаратами платины, независимо от PD-L1-статуса опухоли.

По информации компаний, Imfinzi в качестве монотерапии и в комбинации с tremelimumab не достиг первичной конечной точки – увеличения общей выживаемости по сравнению со стандартной химиотерапией у этих трудноизлечимых пациентов.

Однако было отмечено, что профили безопасности и переносимости Imfinzi в качестве монотерапии и в комбинации с tremelimumab соответствовали таковым, зарегистрированным в предыдущих исследованиях.

Медицинский директор AstraZeneca Шон Боэн заявил, что в компании с нетерпением ждут результатов КИ III фазы KESTREL, изучающего Imfinzi и tremelimumab у пациентов с рецидивирующим или метастатическим ПКРГШ, не получавших химиотерапии. Результаты ожидаются в 1-м полугодии 2019 г.

Компании
AstraZeneca

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