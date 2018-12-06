Препарат Imfinzi терпит неудачу в КИ по лечению рака головы и шеи

Препарат Imfinzi (durvalumab) компаний AstraZeneca («АстраЗенека») и MedImmune («МедИммьюн») не достиг терапевтических целей у пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи (ПКРГШ), сообщает PharmaTimes.
В клиническом исследовании (КИ) III фазы EAGLE изучали Imfinzi в качестве монотерапии или в комбинации с препаратом tremelimumab – антителом к цитотоксическому антигену CTLA4 – по сравнению со стандартной химиотерапией у пациентов с рецидивирующим или метастатическим ПКРГШ, у которых отмечалось прогрессирование заболевания после химиотерапии препаратами платины, независимо от PD-L1-статуса опухоли.
По информации компаний, Imfinzi в качестве монотерапии и в комбинации с tremelimumab не достиг первичной конечной точки – увеличения общей выживаемости по сравнению со стандартной химиотерапией у этих трудноизлечимых пациентов.
Однако было отмечено, что профили безопасности и переносимости Imfinzi в качестве монотерапии и в комбинации с tremelimumab соответствовали таковым, зарегистрированным в предыдущих исследованиях.
Медицинский директор AstraZeneca Шон Боэн заявил, что в компании с нетерпением ждут результатов КИ III фазы KESTREL, изучающего Imfinzi и tremelimumab у пациентов с рецидивирующим или метастатическим ПКРГШ, не получавших химиотерапии. Результаты ожидаются в 1-м полугодии 2019 г.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0