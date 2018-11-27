Препарат Kalydeco одобрен в ЕС для лечения младенцев с муковисцидозом

10:45
30 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

87

По информации компании Vertex Pharmaceuticals («Вертекс Фармасьютикалз»), Еврокомиссия одобрила расширение спектра показаний к применению препарата Kalydeco (ivacaftor): теперь он разрешен к применению у детей с муковисцидозом (МВ) в возрасте 12-24 мес., сообщает PharmaTimes.

Действия регулятора основаны на данных продолжающегося клинического исследования (КИ) безопасности III фазы ARRIVAL с участием детей с МВ в возрасте 12-24 мес., у которых имеется одна из 10 мутаций гена CFTR.

В компании отметили, что данные КИ подтверждают соответствие профиля безопасности таковому, полученному в предыдущих исследованиях с участием детей более старшего возраста и взрослых.

Kalydeco – первый и единственный в Европе препарат, одобренный для лечения первопричины МВ у столь маленьких пациентов.

Препарат уже обращается на рынке Великобритании для лечения пациентов в возрасте от 2 лет с одной из 9 мутаций гена CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N или S549R. Он также одобрен для лечения МВ у пациентов в возрасте от 18 лет с мутацией R117H гена CFTR.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Вчера
В ЕС дан «зеленый свет» препарату Jivi для лечения гемофилии А
27.11.2018
В США одобрен larotrectinib для лечения различных типов рака, вызываемого редкой генетической мутацией
26.11.2018
В ЕС одобрен геннотерапевтический препарат Luxturna для лечения редкого заболевания сетчатки
Популярное
26.11.2018
«ФармNEWS»: РАФМ «Фармацевтический рынок России. Промежуточные итоги»
7825
28.11.2018
Более 65% российских провизоров и фармацевтов против появления в аптеках дополнительных услуг
5205
26.11.2018
Введение лекарственного страхования – дополнительная нагрузка на штат аптеки
4128
27.11.2018
В США одобрен larotrectinib для лечения различных типов рака, вызываемого редкой генетической мутацией
2250
24.11.2018
Кто заказал программу «Фарма 2030»?
1643