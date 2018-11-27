Препарат Kalydeco одобрен в ЕС для лечения младенцев с муковисцидозом

Действия регулятора основаны на данных продолжающегося клинического исследования (КИ) безопасности III фазы ARRIVAL с участием детей с МВ в возрасте 12-24 мес., у которых имеется одна из 10 мутаций гена CFTR.

В компании отметили, что данные КИ подтверждают соответствие профиля безопасности таковому, полученному в предыдущих исследованиях с участием детей более старшего возраста и взрослых.

Kalydeco – первый и единственный в Европе препарат, одобренный для лечения первопричины МВ у столь маленьких пациентов.

Препарат уже обращается на рынке Великобритании для лечения пациентов в возрасте от 2 лет с одной из 9 мутаций гена CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N или S549R. Он также одобрен для лечения МВ у пациентов в возрасте от 18 лет с мутацией R117H гена CFTR.