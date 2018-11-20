Препарат Keytruda будет доступен для пациентов с раком легкого в Великобритании

Согласно проекту рекомендаций Национального института охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) применение препарата Keytruda компании MSD («Эм-Эс-Ди»; «Мерк, Шарп энд Доум») у пациентов с определенными формами рака легкого следует финансировать в рамках Национальной службы здравоохранения (NHS) через Фонд онкопрепаратов (Cancer Drugs Fund), сообщает PharmaTimes.
Keytruda (pembrolizumab) в комбинации с pemetrexed и химиотерапией препаратами платины рекомендован как вариант лечения у взрослых пациентов с нелеченым немелкоклеточным раком легкого, в опухолях которых отсутствуют EGFR- или ALK-позитивные мутации.
NICE рекомендует обеспечивать данный тип терапии в течение максимум двух лет, но эта рекомендация будет пересмотрена после появления новых данных о препарате.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0