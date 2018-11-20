Препарат Keytruda будет доступен для пациентов с раком легкого в Великобритании

11:08
23 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Согласно проекту рекомендаций Национального института охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) применение препарата Keytruda компании MSD («Эм-Эс-Ди»; «Мерк, Шарп энд Доум») у пациентов с определенными формами рака легкого следует финансировать в рамках Национальной службы здравоохранения (NHS) через Фонд онкопрепаратов (Cancer Drugs Fund), сообщает PharmaTimes.

Keytruda (pembrolizumab) в комбинации с pemetrexed и химиотерапией препаратами платины рекомендован как вариант лечения у взрослых пациентов с нелеченым немелкоклеточным раком легкого, в опухолях которых отсутствуют EGFR- или ALK-позитивные мутации.

NICE рекомендует обеспечивать данный тип терапии в течение максимум двух лет, но эта рекомендация будет пересмотрена после появления новых данных о препарате.

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