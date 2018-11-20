Препарат Keytruda будет доступен для пациентов с раком легкого в Великобритании

Keytruda (pembrolizumab) в комбинации с pemetrexed и химиотерапией препаратами платины рекомендован как вариант лечения у взрослых пациентов с нелеченым немелкоклеточным раком легкого, в опухолях которых отсутствуют EGFR- или ALK-позитивные мутации.

NICE рекомендует обеспечивать данный тип терапии в течение максимум двух лет, но эта рекомендация будет пересмотрена после появления новых данных о препарате.