Препарат Novartis от артрита не достиг контрольной точки в испытании против рака легких

Препарат Novartis канакинумаб не смог достичь контрольной точки в ходе исследования III фазы Canopy-A против немелкоклеточного рака легкого. Об этом компания заявила в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте.

Канакинумаб, который используется для лечения артрита у детей, не смог увеличить показатель безрецидивной выживаемости (DFS) у пациентов по сравнению с плацебо. При этом никаких сигналов, связанных с безопасностью, обнаружено не было.

Препарат использовался в качестве адъювантной терапии. Адъювантное лечение — это дополнительное лечение рака после основного, оно предназначено для снижения риска рецидива рака.

В прошлом году препарат потерпел неудачу в сочетании с иммунотерапией и химиотерапией у другой группы пациентов. После провала этого испытания руководство Novartis заявило, что важно дождаться новых результатов, чтобы оценить потенциал лекарства. Еще одно исследование канакинумаба показало положительный результат, но оно было проведено на малом количестве пациентов.

«Консенсусные ожидания в отношении этого проекта <...> оставались нулевыми или низкими, а <...> рыночная эксклюзивность канакинумаба ограничена 2028 годом», — заявил Reuters аналитик Zuercher Kantonalbank Лоран Фламме.

По его оценкам, к 2026 году ежегодные продажи препарата в качестве адъювантного лечения немелкоклеточного рака легкого составят около 300 млн швейцарских франков (317,9 млн долл.).