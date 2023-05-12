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​​Препарат от ImmunoGen...

​​Препарат от ImmunoGen оказался эффективен против резистентного рака яичников

12.05.2023
14:18
Николай Соколов

Elahere от ImmunoGen показал высокую эффективность у пациентов с раком яичников. Лекарство снизило риск смерти на 33% по сравнению с химиотерапией. Elahere стал первым препаратом, который повысил общую выживаемость пациентов при резистентном к платине раке яичников.

Риск смерти от резистентного к препаратам платины рака яичников на фоне назначения Elahere от ImmunoGen оказался на 33% ниже, чем в группе химиотерапии. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Эти результаты делают Elahere первым лекарством, которое повысило общую выживаемость пациентов при резистентном к платине раке яичников, сообщает производитель. Данные были получены в ходе испытания MIRASOL III фазы. В исследование были включены пациенты с резистентным к платине раком яичников с высокой экспрессией альфа-рецептора фолиевой кислоты (FRα), которые получили 1—3 предшествующие линии терапии.

Основываясь на данных, аналитики SVB Securities подняли свою оценку пиковых продаж препарата в США по этому показанию с 170 млн до 210 млн долл.

Elahere получил ускоренное одобрение FDA в конце 2022 года для использования у женщин с раком яичников, фаллопиевых труб или первичным раком брюшины с высоким уровнем экспрессии FRα и резистентностью к платиносодержащей химиотерапии, ранее прошедших 1—3 линии системной терапии. Основанием послужили данные исследования, в ходе которого препарат вызывал общий ответ на лечение в 32% случаев.

Однако инвесторы и аналитики сохраняли скептицизм по отношению к Elahere, поскольку препарат ранее уже потерпел неудачу в исследовании III фазы у пациентов с резистентным к платине раком яичников со средним и высоким уровнями FRα.

Текущее исследование MIRASOL было разработано как подтверждающее исследование, которое также должно послужить основой для выдачи разрешений за пределами США.

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