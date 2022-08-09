Препарат от шизофрении нового класса успешно завершил III фазу испытаний

Бостонская биофармацевтическая компания Karuna Therapeutics опубликовала результаты исследования III фазы EMERGENT-2, пишет BioPharmaDive. Оно демонстрирует, что ведущее кандидатное средство компании KarXT (xanomeline-trospium) значительно снижает тяжесть симптомов у пациентов с шизофренией.

Испытание длилось пять недель, в нем приняли участие свыше 250 взрослых пациентов. Представители Karuna заявили, что KarXT смог достичь первичной конечной точки, которая заключалась в значительном снижении тяжести симптомов у больных по шкале положительных и отрицательных симптомов (PANSS). У пациентов, получавших препарат, улучшение составило почти на 10 баллов больше по этой шкале, чем у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект был статистически и клинически значимым.

Все одобренные методы лечения шизофрении относятся к классу препаратов, называемых нейролептиками. Эти препараты в целом эффективны, но вызывают множество побочных эффектов, таких как чрезмерная сонливость и увеличение веса.

Люди с шизофренией испытывают два типа симптомов: положительные, такие как галлюцинации, и отрицательные, включая абстиненцию, подавление эмоций или проблемы с речью. Нейролептики могут устранять только положительные симптомы шизофрении, а препаратов для лечения негативных симптомов не существует.

KarXT действует иначе. Нейролептики обычно нацелены на дофаминовые рецепторы D2 и серотониновые рецепторы 5HT-52A, а KarXT является агонистом мускариновых рецепторов, который воздействует на рецепторы M1 и M4. Кандидат состоит из ксаномелина и троспиума — эта комбинация максимизирует терапевтический потенциал KarXT и сводит к минимуму побочные эффекты.

Karuna отмечает, что препарат вызывал улучшения не только с точки зрения положительных, но и отрицательных симптомов, а также хорошо переносится. Компания рассчитывает подать заявку на одобрение KarXT к середине 2023 года.