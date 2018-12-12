Препарат против кашля «Ренгалин» стал «Маркой № 1» в России

Компания «Материа Медика Холдинг» стала лауреатом ежегодной национальной премии доверия потребителей.
По результатам всероссийского конкурса выпускаемый компанией противокашлевый препарат «Ренгалин» признан «Маркой № 1 в России-2018».
Премия вручается с 1998 г. Для выдвижения брендов на сайте премии и странице на Facebook размещается анкета, которая содержит перечисление категорий и открытый вопрос: «Вы считаете лучшим…?». В опросе нет вариантов, названия марок люди вписывают сами, после чего происходит подсчет голосов, отданных за тот или иной бренд.
«В этом году наша компания удостоилась нескольких престижных наград, однако премия ”Марка № 1” имеет для нас особое значение, поскольку это выбор потребителей, – отметил научный руководитель ”Материа Медика Холдинг” Олег Эпштейн. – Эту награду мы воспринимаем как еще одно свидетельство доверия со стороны людей. Нами была разработана технологическая платформа по созданию новой группы препаратов на основе высоких разведений антител. Эта работа еще 13 лет назад была удостоена Премии Правительства РФ. Сейчас введено в клиническую практику более 20 лекарственных средств различных терапевтических направлений из этой группы. Помимо противокашлевого препарата "Ренгалин” маркой года трижды признавался наш известный препарат “Анаферон”».
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