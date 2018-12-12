Препарат против кашля «Ренгалин» стал «Маркой № 1» в России

По результатам всероссийского конкурса выпускаемый компанией противокашлевый препарат «Ренгалин» признан «Маркой № 1 в России-2018».

Премия вручается с 1998 г. Для выдвижения брендов на сайте премии и странице на Facebook размещается анкета, которая содержит перечисление категорий и открытый вопрос: «Вы считаете лучшим…?». В опросе нет вариантов, названия марок люди вписывают сами, после чего происходит подсчет голосов, отданных за тот или иной бренд.