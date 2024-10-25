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Препараты с экстрактом...

Препараты с экстрактом листьев плюща обыкновенного запретили назначать детям младше двух лет

25.10.2024
18:55
Надежда Синицына
Минздрав рекомендовал внести новые противопоказания в инструкции по медицинскому применению препаратов, содержащих в качестве действующего вещества экстракт листьев плюща обыкновенного. Такие лекарственные средства должны быть противопоказаны детям до двух лет.
Фото: Ринат Васбеев

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) опубликовано письмо Минздрава, согласно которому в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, содержащих экстракт листьев плюща обыкновенного, необходимо внести изменения.

Исследования показали, что у детей младше двух лет из-за функциональных особенностей строения дыхательных путей и грудной полости экстракт листьев плюща обыкновенного повышает риск застоя в дыхательных путях и обострения бронхиолита. В связи с этим в разделе «Противопоказания» инструкции по медицинскому применению и в разделе «Дети» листка-вкладыша следует указать, что препарат, который содержит экстракт листьев плюща обыкновенного, противопоказан детям до двух лет (из-за риска ухудшения респираторных симптомов заболевания вследствие приема препарата, обладающего секретолитическим действием).

Экстракт листьев плюща обыкновенного обладает отхаркивающим, муколитическим действие, снимает спазм бронхов и входит в лекарственные средства в форме сиропа, раствора для приема внутрь и капель для приема внутрь. В ГРЛС зарегистрировано 20 препаратов, в состав которых входит такое действующее вещество.

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