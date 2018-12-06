Президент дал ряд поручений по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения

В частности, Правительству РФ поручено:

а) обеспечить до 1 августа 2019 г. внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:

- создание единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, а также установление порядка ведения такого регистра;

- обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на их получение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях, исходя из того, что обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

- установление срока для внесения держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата изменений в инструкцию по его применению, касающихся новых подтвержденных данных о побочных действиях, нежелательных реакциях при применении препарата и (или) противопоказаниях к его применению.

б) представить предложения:

- по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан, в том числе по реализации в отдельных субъектах РФ соответствующих пилотных проектов;

- по ограничению практики определения субъектами РФ единственных поставщиков лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Доклад – до 1 июля 2020 г., далее – один раз в полгода;

- по совершенствованию механизма обеспечения граждан лекарствами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотрев при этом меры господдержки отечественных производителей орфанных препаратов, а также возможность заключения госконтрактов на поставку таких препаратов сроком на три года.

Доклад – до 1 июня 2019 г., далее – один раз в полгода.

Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ ускорить внедрение Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, обеспечив:

- внесение в указанную Единую систему сведений о закупках лекарств, в том числе информации о планах-графиках таких закупок, извещениях об осуществлении закупки, о контрактах на поставку лекарств и их исполнении;

- осуществление контроля за формированием неиспользуемых остатков лекарств в медицинских и аптечных организациях и в случае необходимости их перераспределение;

- планирование закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд;

- внедрение электронных рецептов;

- мониторинг лекарственного обеспечения граждан, а также использования запасов лекарств, содержащихся в медицинских и аптечных организациях.

Доклад – до 1 декабря 2019 г., далее – один раз в полгода.

Минпромторгу России совместно с Минздравом России поручено до 1 марта 2019 г. проанализировать случаи нарушения фармпроизводителями технологии производства лекарств, в том числе случаи изменения количества и соотношения действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственного средства, указанных в регистрационном досье, и представить предложения по совершенствованию процедур выявления таких нарушений и установления мер ответственности.