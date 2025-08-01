Президент подписал закон о госпошлинах за регистрацию ветпрепаратов в ЕАЭС

Президент подписал Федеральный закон № 299-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в статью 333-32.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Документом устанавливается размер госпошлин за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации — 461 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат — 36 0 тыс. руб.;

за проведение экспертизы ветпрепарата для подтверждения его регистрации — 16 4 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках проведения процедуры подтверждения его регистрации — 149 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регистрационного досье ветпрепарата и экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в его регдосье — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регдосье ветпрепарата без проведения экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в регдосье — ‎ 191 тыс. руб.;

‎ за внесение изменений без проведения экспертизы регдосье ветпрепарата и экспертизы образцов в рамках процедуры внесения изменений в регдосье лекарства — 11 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры внесения изменений в регдосье — ‎ 231 тыс. руб.;

‎ за проведение экспертизы ветпрепарата для приведения его регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тыс. руб.;

за принятие решения о возможности признания регистрации ветпрепарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к ЕАЭС после регистрации ветпрепарата, — 44 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов в целях признания регистрации ветпрепарата — 320 тыс. руб.

Регистрация ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС осуществляется Россельхознадзором. Экспертное учреждение Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов — ФГБУ «ВГНКИ».

Федеральный закон вступит в силу с сентября.

Новые правила обращения ветпрепаратов на таможенной территории ЕАЭС действуют с 13 марта 2024 года. Регистрация лекарств для животных и другие связанные с ней процедуры могут осуществляться в соответствии с законодательством государств — членов ЕАЭС до 31 декабря 2027 года.