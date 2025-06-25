Президент подписал закон о контроле за международным научным сотрудничеством

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 159-ФЗ от 24.06.2025, которым вносятся изменения в ст. 7.1 и 16 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике». Документ регулирует международное сотрудничество российских научных организаций.

Согласно нему, Федеральная служба безопасности (ФСБ) будет контролировать сотрудничество по некоторым направлениям и экспериментальным разработкам с физическими и юридическими иностранными лицами, а также российскими организациями, учредителями которых являются иностранные гражданин или организация. Перечень подконтрольных направлений составит правительство.

Научные и образовательные организации высшего образования должны вносить в единую государственную информационную систему (ГИС) данные о планируемых работах с иностранными государствами и о договорах с зарубежными партнерами. Для некоторых направлений (список определит правительство) потребуется дополнительное согласование с ФСБ.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что механизм контроля со стороны ФСБ «позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью». Исключение составляют договоры, срок действия которых истекает до 1 декабря 2025 года.

Основные положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года, требование о согласовании с ФСБ — с 1 марта 2026 года. Полный переход на новые правила должен пройти до 1 сентября 2028 года.