Президент подписал закон о повышении порога криминализации по экономическим преступлениям

Президент подписал федеральный закон № 79-ФЗ от 06.04.2024 о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

По отдельным экономическим преступлениям повышается так называемый порог криминализации, то есть увеличиваются размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба, по достижении которого наступает уголовная ответственность. От размера ущерба зависит тяжесть преступления и, соответственно, суровость наказания за его совершения.

Изменения затронули вид мошенничества, связанного с преднамеренным невыполнением договорных обязательств (ч.5—7 ст.159 УК РФ). Так, для наступления уголовной ответственности в результате преступления должен быть причинен тот или иной ущерб:

значительный ущерб в размере от 250 тыс. до 4,5 млн руб. (ч.5 ст.159 УК РФ);

крупный ущерб в размере от 4,5 млн до 18 млн руб.;

особо крупный ущерб — свыше 18 млн руб.

Действия этих частей статьи распространяется не случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств, когда стороны договора — индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Пороги криминализации повысили и для ряда других экономических преступлений, например, за незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). Теперь для привлечения к ответственности за работу без регистрации, лицензий или других разрешений предприниматели должны нанести вред гражданам или бюджету в размере 3,5 млн руб. вместо 2,25 млн руб.

Помимо этого, из описания статьи о незаконном предпринимательстве исключили действия, связанные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.

Вносятся изменения в статью о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (180 УК РФ), в примечания с новыми порогами криминализации по статьям:

о злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг (185 УК РФ);

об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в рублях (193 УК РФ);

об уклонении от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (194 УК РФ);

об уклонении от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов (199 УК РФ);

о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (200 УК РФ).

Закон вступает в силу с 15 апреля, за исключением изменений в ст.194 УК РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей, которые вступят в силу через 90 дней после публикации закона.