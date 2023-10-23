Президент подписал закон о штрафах за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг

В Кодекс об административных правонарушениях внесли новые штрафы за нарушение прав потребителей. Соответствующий Федеральный закон № 505-ФЗ от 19.10.2023 подписал президент. Поправки вступают в силу с 30 октября.

Статью 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей» дополнили двумя новыми составами. Указанную статью дополнят частью 2.1, которая устанавливает специальный состав административного правонарушения за навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату. Нарушением будет считаться предложение потребителю до покупки основных товаров (работ, услуг) приобрести дополнительные товары (работы, услуги). Также нарушением будет являться установление дополнительных условий для покупки основных товаров (работ, услуг), если наличие таких условий не предусмотрено законом, например, условие об обязательном приобретении дополнительных товаров или заключение иных договоров.

Штрафы для должностных лиц за такие нарушения составят до 4 тыс. руб., для юридических лиц — до 40 тыс. руб.

<Статью также дополнят частью 4.1, предусматривающей ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований.

Такие нарушения будут наказываться штрафом для должностных лиц в размере до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к законопроекту поводом для разработки поправок стали участившиеся случаи навязывания услуг при покупке автомобилей, например, услуг по юридической поддержке, помощь на дороге или эвакуация.

Однако введенные нормы являются общими для продажи любых товаров и услуг, навязыванием дополнительных условий может быть признаноустановление минимальной суммы интернет-заказа.

«На дополнительные продажи, например, сопутствующих лекарств или БАД путем простой рекомендации в аптеке новые нормы сказаться не должны», — считает руководитель практики «Фармацевтика и здравоохранение» «Пепеляев Групп» Константин Шарловский. Если аптека решит продавать антибиотик при условии обязательной покупки пробиотика, тогда такое решение может быть квалифицировано как нарушение, привел пример эксперт.