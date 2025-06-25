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Президент подписал закон...

Президент подписал закон о создании ГИС «Антикартель»

25.06.2025
10:54
Дина Коблова
Президент подписал закон о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений — ГИС «Антикартель». Система будет сканировать информацию о торгах с помощью искусственного интеллекта с 1 августа.
Фото: 123rf.com

Президент подписал Федеральный закон № 182-ФЗ от 24.06.2025, которым вносятся изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции». Документ был внесен правительством в декабре 2024 года. Документом устанавливаются правовые основы создания и функционирования государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений (ГИС «Антикартель»).

Система будет анализировать данные о торгах (ГИС «Торги»), предпринимательской деятельности и другие сведения для выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства в автоматическом режиме с помощью элементов машинного обучения. Информация будет защищена как коммерческая тайна.

Оператором системы выступит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В пояснительной записке к законопроекту указано, что для ежедневного мониторинга информации планируется использовать искусственный интеллект. Это «позволит обеспечить значительную экономию бюджетных средств, исчисляемую в миллиардах рублей». В финансово-экономическом обосновании документа указано, что создание системы потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 241 млн руб., которые уже заложены в федеральный бюджет на 2025 год.

Документ вступит в силу с 1 августа 2025 года.

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